Beyoncé faz primeiro show da turnê "I am...Tour" em Florianópolis

Com a música "Crazy in Love", a cantora norte-americana Beyoncé abriu, na noite desta quinta-feira, 4, o seu primeiro show no Brasil, na cidade de Florianópolis, pela turnê "I am...Tour", que passa ainda por mais três cidades brasileiras até a próxima quarta-feira, 10.

No palco, a artista vencedora de seis Grammys em uma única premiação, agradeceu ao carinho do público que lotou o espaço e revelou, durante a sua apresentação, que sempre teve vontade de fazer um show no Brasil.

"Sempre tive vontade de cantar aqui e cá estou eu", disse a cantora , vestida com um modelito dourado. A cantora norte-americana se referiu ainda ao Grammy ao falar sobre o seu trabalho: "Vamos para a festa. É um trabalho de que me orgulho muito".

Segundo cálculos da Polícia Militar (PM), cerca de 15 mil pessoas compareceram a uma arena na região norte de Florianópolis para conferir a apresentação da artista, que, além dos seus maiores sucessos, cantou ainda "Ave Maria". Já assessoria do evento informou que a festa reuniu 25 mil pessoas.

O espetáculo teve ainda outras atrações para aquecer o público no primeiro show da diva no Brasil antes da apresentação principal. A abertura da noite ficou por conta do DJ Oliver, FatDuo e Female Angels. A cantora pop Wanessa fez o show de abertura. Ela ainda abre o show de Beyoncé no Rio de Janeiro.

Mais shows - Depois de Florianópolis, a diva segue para São Paulo, neste sábado, 6, para o show do Morumbi e depois embarca para o Rio de Janeiro, onde se apresenta, dia 7, na HSBC Arena. O show na capital baiana acontece na véspera do Carnaval , no dia 10 de fevereiro (quarta-feira), no Parque de Exposições, antecipando a folia dos baianos. A cantora Ivete Sangalo será a primeira a se apresentar na noite, a partir das 21h. Beyoncé sobe ao palco a partir das 23h.

adblock ativo