Beyoncé está grávida de primeiro filho, diz revista

A cantora Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z, estão esperando o primeiro filho do casal, disse a revista US Weekly nesta quarta-feira, 20.







Beyoncé, de 29 anos, ficou surpresa ao saber que está no primeiro trimestre de gravidez. Ela gostaria de terminar outro álbum, mas ficou contente com a notícia, de acordo com a revista norte-americana.









