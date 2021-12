Beyoncé é a mulher mais bem paga da música em 2014

A cantora Beyoncé é a mulher mais bem paga no ramo musical em 2014, com ganhos estimados de 115 milhões de dólares, mais que o dobro da quantia obtida por ela no ano passado.

Os enormes valores alcançados neste ano alavancaram a cantora de 33 anos para o topo do ranking em 2014, depois de ela ter ficado em quarto lugar em 2013. Em um distante segundo lugar, está a estrela pop Taylor Swift, com 64 milhões de dólares.

"Beyonce fez 95 shows durante o período, arrecadando uma média de 2,4 milhões de dólares em cada cidade por onde passou", disse a revista Forbes, organizadora do ranking.

O último disco de Beyoncé, lançado em dezembro do ano passado, e contratos publicitários também contribuíram para assegurar a liderança absoluta.

A veterana Madonna, que havia figurado na primeira posição do ranking em 2013, não ficou sequer entre as dez artistas mais bem pagas em 2014.

