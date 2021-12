Beto Barbosa, que luta contra um câncer, comemora avanço no quadro de saúde

"Já posso sonhar com a segunda etapa de quimio e a cirurgia que por Deus virá", escreveu Beto Barbosa no perfil oficial dele no Instagram nesta quarta-feira, 10. O cantor revelou, em agosto, que estava com câncer na próstata e na bexiga. Desde então, compartilha detalhes do tratamento com seus fãs.

O "rei da lambada" ficou emocionado ao receber a notícia a respeito do avanço do quadro clínico dele nas últimas semanas. "Ontem recebi do dr. Fernando Maluf e equipe, informações precisas de que o tumor tão agressivo havia diminuído a força. Faltando agora quatro quimios para concluir o ciclo antes da cirurgia", relatou Beto Barbosa.

O músico ainda afirmou que existia a possibilidade de metástase, quando o câncer se espalha para outros órgãos do corpo. "Se o tumor continuasse 100% vivo e agressivo, ele sairia da bexiga e as consequências seriam catastróficas e sem previsão de um final feliz", concluiu. Seguidores de Barbosa enviaram mensagens de apoio e fé ao cantor.

Em agosto, logo após a primeira sessão de quimioterapia, o músico chegou a dizer que não iria se afastar dos palcos. "Os médicos me permitiram cantar de acordo com o andamento do meu corpo se não houver queda da imunidade", declarou na ocasião.

