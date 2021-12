Beth Carvalho recebe alta hospitalar no Rio

Internada desde o final do ano passada, a artista Beth Carvalho recebeu alta na terça-feira, 23. Ela estava no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde se internou para uma cirurgia de retirada de pinos ortopédicos colocados em agosto de 2012, quando a cantora precisou ser internada devido a fortes dores na coluna. A sucessão de cirurgias delicadas, assim como outros problemas de saúde, acabaram prolongando, segundo informações divulgada pelo hospital, o seu tempo de internação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

