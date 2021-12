Beth Carvalho lança coletânea dos 45 anos de carreira

Neste ano em que completa 45 anos de carreira, Beth Carvalho lança pelo selo Discobertas, do produtor musical Marcelo Fróes, um box batizado de Primeiras Andanças - Os 10 Primeiros Anos. O trabalho mostra como começou a trajetória da cantora, que de professora de violão se tornou numa das grandes damas do samba, intérprete de sucessos atemporais. O box contém cinco discos, sendo seus três primeiros álbuns de estúdio e duas coletâneas com seus trabalhos iniciais - entre gravações de festivais de música e fitas demo, que englobam o período de 1965 a 1975.







As coletâneas do pacote comemorativo mostram a cantora flertando ora com samba, ora com a bossa nova, em faixas como "Por Quem Morreu de Amor", de Roberto Menescal; "Viola Enluarada", de Marcos Valle; "Andança", de Danilo Caymmi; "Rosa da Gente", de Dorival Caymmi e Nelson Motta e "Sentinela", de Milton Nascimento, como próprio tocando violão.









