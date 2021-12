Benicio del Toro visita escola do MST no Brasil

Benício Del Toro desembarcou no Brasil para conhecer de perto a vida de integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). O ator e produtor veio a país com intenção de realizar um trabalho para o cinema com os Sem Terra, segundo informações do Opera Mundi. Ele foi acompanhado pelo líder do movimento, João Pedro Stédile



Na tarde desta quarta-feira, 15, o portorriquenho foi até a escola Florestan Fernandes, localizada em Guararema, São Paulo. No acampamento dos militantes, plantou uma árvore e colocou o boné vermelho do MST.

