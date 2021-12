Benção do Olodum desta terça será animada pelo reggae da Adão Negro

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda Olodum realiza a primeira Terça da Benção de 2011 ao som do reggae. Inspirada no ritmo jamaicano, a noite terá participação especial da banda Adão Negro e do cantor britânico Geoffrey Chambers. A festa acontece na Praça Tereza Batista, nesta terça-feira, 4 de janeiro, a partir das 21h.





A Terça da Benção, realizada há 22 anos, tem como tema neste verão "A festa da música brasileira". O show tem transmissão ao vivo no site da banda (clique aqui e acesse).



| Serviço |



Terça da Benção do Olodum

Onde: Praça Tereza Batista - Pelourinho

Quando: 4 de janeiro

Quanto: R$ 80 (valor único) - antecipado

Vendas: sede do Olodum - Pelourinho

adblock ativo