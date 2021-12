Ben Affleck afirma que relutou para atuar em Batman

O ator Ben Affleck disse nesta segunda-feira, 28, ao site 411mania.com que sentiu que o papel de Batman não era certo para ele. "Inicialmente, eu estava relutante, mas Zack acabou me convencendo", afirmou. O nome do ator foi muito contestado quando anunciado pelo diretor Zack Snyder. O filme é uma continuação do último Super Homem, O Homem de Aço, e deve unir os dois super-heróis. Affleck não quis falar mais sobre o projeto, mas disse que o filme será diferente de tudo que já foi feito em relação ao homem-morcego.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

