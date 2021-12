Belpa lança seu primeiro CD neste domingo

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A cantora baiana Belpa faz o show de lançamento do seu primeiro CD neste domingo, 9, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. O evento terá início às 19h e a sessão de autógrafos está marcada para às 20h.



Na ocasião ela apresentará as canções do CD, que tem composições de Márcio Valverde, além de arranjos preparados por diversos músicos, como Duarte Velloso e Júnior Figueredo.













| Serviço |







Evento: Show de lançamento do primeiro CD de Belpa



Onde: Livraria Cultura - Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 2915 – Caminho das Árvores



Quando: dia 9 de janeiro, às 19h



Quanto: Entrada gratuita, mas os ingressos devem ser retirados 2 horas antes do espetáculo, na própria livraria



adblock ativo