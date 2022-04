Belo pode ser despejado da mansão que mora

O cantor Belo está sendo processado por se negar a pagar R$ 215 mil de dívida de aluguel. Segundo o site Pure People, o cantor pode ser despejado do imóvel que vive com a sua esposa Gracyanne Barbosa. A mansão fica no bairro Jardins, em São Paulo (SP). Segundo ao jornal "Extra", o valor mensal do aluguel é de R$ 30 mil, estabelecido em contrato assinado em maio do ano passado.

Na situação, a advogada do cantor interferiu e disse que Belo tinha pago 06 meses adiantado. "Quando assinaram um contrato de 12 meses, Belo pagou seis adiantados e ainda uma caução de três meses", disse Vivian Campos.

"No início deste ano pediu revisão do valor cobrado e estava em negociação para baixar o aluguel para R$ 10 mil quando se iniciou o processo. Daí, ele foi descontando da caução paga anteriormente", afirmou a advogada do artista.