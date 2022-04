Bell volta a falar sobre polêmica com letra de música

Após gerar polêmica com a letra "Cabelo de Chapinha" e ser autuado no Ministério Público, o cantor Bell Marques explicou a mudança na letra da música. Convidado do programa "Encontro com Fátima Bernardes" (Globo) desta quarta-feira, 20, o baiano não fugiu das perguntas de Fátima.

"As pessoas entenderam que a música seria uma forma de machismo, então mudamos a letra, porque o plano da minha carreira é levar alegria para o público", declarou.

Bell reforçou que não tinha a intenção de ser machista ou racista, mas como houve essa interpretação, ele não viu problema em alterar a letra.

Além de Bell, o programa tinha como convidada a atriz Débora Bloch, que comentou o caso e afirmou que é importante levantar a discussão sobre os padrões de beleza impostos e a representação do cabelo crespo.

Após o bate-papo, o baiano cantou a música duas vezes no programa de Fátima.