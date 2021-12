Bell Marques e Durval Lelys fazem show no Terminal Náutico em Salvador

Duas lendas da axé music vão se reunir pela primeira vez em um show juntos, como cantores solos. Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, e Durval Lelys, ex-Asa de Águia, vão apresentar a festa Bonfim de Tarde, quinta-feira, 12, às 15h, no Terminal Náutico, no Comércio.

A festa vai aquecer a Lavagem do Bonfim, que acontece no mesmo dia. Os cantores vão relembrar sucessos das bandas que comandaram por mais de 25 anos. Os ingressos custam R$ 90 (Área VIP) e R$ 180 (Camarote Open Bar de Água, Refri, Cerveja, Vodka Nacional e Whisky 8 anos) e já estão à venda na Ticketmix, Central do Carnaval e Leve Ingressos (Lapa).

