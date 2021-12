A apresentadora do canal pago GNT, Bela Gil, foi alvo de piada do Porta dos Fundos. Ela apresenta no canal o programa "Bela Cozinha" onde são preparados pratos com ingredientes naturais. Com isso, o Porta dos Fundos deu uma exagerada nos toques culinários de Bela em vídeo publicado neste sábado, 13.

Ao final do vídeo tem a presença de nada mais, nada menos do que a própria Bela Gil ensinando a receita de um "cachorro-quente podrão". Recentemente, Bela causou falatório nas redes sociais após a publicação de foto do lanchinho da filha no Instagram, que tinha granola caseira, batata doce, banana da terra e água.

Confira o vídeo

Da Redação Bela Gil vira piada em vídeo do Porta dos Fundos; veja

adblock ativo