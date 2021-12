Bela Gil, Leoni e Guilherme Arantes participam de programação do Dia das Mães

A apresentadora Bela Gil e os cantores Leoni e Guilherme Arantes vão participar do evento "Muito mais que comemorar", em homenagem ao Dia das Mães, entre os dias 9 e 13 deste mês, na praça central do Salvador Shopping.

Leoni e Guilherme Arantes vão abrir e encerrar a programação, respectivamente, na quarta-feira, 9, às 19h, no domingo, 13, às 18h. A entrada é franca.

Já Bela Gil, que apresenta um programa culinário no canal GNT, irá compartilhar com o público as experiências registradas no seu livro "Bela Maternidade" no dia 11, às 19h.

Consta ainda na programação dois desfiles com looks de 30 lojas do mix do shopping, que ocorrerá no dia 10, às 19h. As modelos serão as próprias clientes.

No dia 12, por sua vez, às 11h, será a vez de diferentes gerações se encontrarem na passarela para apresentar lançamentos com o tema “Tal mãe, tal filha”.

