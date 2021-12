Bela Gil e Jamie Oliver realizam parceria na TV paga

Batizado de 'Especial Bela Gil e Jamie Oliver', um programa do canal GNT promoverá o encontro de duas personalidades do mundo culinário conhecidas justamente pela luta por uma alimentação mais saudável. "Nós temos estilos de cozinhar muito parecidos, e, definitivamente, queremos que os vegetais sejam os heróis. Eles merecem, não é mesmo?", afirmou Oliver.

"Acho que a culinária dele e a minha estão se aproximando cada vez mais", continua Bela. "Adoro o Jamie. Ele sempre foi uma fonte de inspiração para mim. É bem dinâmico, divertido, e não somente pelos ideais e o ativismo dele, mas por muitas razões", conclui.

Durante as gravações, Oliver experimentou especialidades de cada uma das regiões do Brasil: Cachaça de Jambú, do Norte, moqueca, do Nordeste, bolinho de feijoada Sudestino, farofa de pinhão Sulista e biscoito de baru e babaçu, do Centro-Oeste.

Ao longo do programa, Jamie também deve explicar sobre seu projeto Food Revolution: "Açúcar e refrigerante são deliciosos, mas também são pegadinhas, pois não ajudam na hidratação. Não deviam estar em casas e escolas. Esses alimentos são desnecessários e cheios de calorias. Nós precisamos de uma revolução".

O especial irá ao ar no próximo domingo, 31 de julho, às 20h, no canal GNT.

