Bel Borba faz novos murais e planeja temporada na Europa

O ano tem sido intenso para Bel Borba. A grande exposição, O Olhar Material, no primeiro semestre, experiência na elaboração da escultura virtual de Janis Joplin em realidade aumentada, no Rio Vermelho, e agora dois novos trabalhos que podem ser vistos nas ruas de Salvador. São murais feitos com makita (ferramenta com disco de corte utilizado na construção civil).

As obras foram criadas no final de agosto e estão localizadas na fachada do Boteco Di Janela, na Saúde, e no muro do prédio abandonado no Parque Cruz Aguiar (Rio Vermelho), conhecido como Fantasmão.

"O primeiro, fui convidado e falei que não queria, pois pensei: "vai poluir o bairro". Mas, depois, cheguei em casa e decidi fazer como o que fiz há cinco anos com os fragmentos da Fonte Nova. Eu usava a makita para esculpir, em alguns casos deixar um desenho, e agora usei para fazer isso", explica Bel, em entrevista a A TARDE durante visita à Saúde.

Enquanto a conversa segue, os moradores do bairro param com frequência e observam a obra, fazem fotos e comentam com outros vizinhos. Esse movimento se repete, pois, de fato, o mural está totalmente harmonizado com a paisagem, no melhor estilo de Bel Borba.

"A maior parte das casas tem muitos anos e já está ali ligeiramente transformada, misturando o passado original e o presente. É o novo charme. Fica meio kitsch. É diferente do Pelourinho, que é meio downtown. É como o Santo Antônio, por exemplo, que também tem charme, é mais residencial. O erro é retirar as pessoas", afirma.

Carybé, Caymmi e Amado

Na criação no bairro da Saúde, Bel Borba se inspirou em Caymmi, Carybé e Jorge Amado. Estão no mural personagens que poderiam figurar nas obras desses artistas, essenciais na formação de parte da identidade baiana.

Uma atitude cultural, social e estética que, ao longo do tempo, ele também tem construído. Afinal, as obras do artista plástico fazem parte do cotidiano de Salvador desde a década de 1970.

"A Saúde tem esse astral de antigamente. E quando ando por aqui não deixo de lembrar da Bahia que esses caras pintaram. É uma investigação. E esse mural é perene, desse jeito assim fica 100 anos", diz.

No Rio Vermelho, a atmosfera é outra: um edifício despovoado no alto do Parque Cruz Aguiar. A arte tomou conta do espaço através do projeto Revivendo o Rio Vermelho.

E Bel Borba fez um trabalho também com a makita, no mês passado. "Esse, tive a preocupação de colocar uma linguagem e um discurso urbanos. Tem a coisa do petróleo sendo sugado do planeta. Em alguns aspectos é até meio panfletário, mas tem a ver com essa característica".

Projetos futuros

Bel Borba não para de produzir. Da realização de um trabalho, já emenda outro. Isso quando não faz, no mesmo período, dois ou mais. Na véspera dos 60 anos, o artista tem projetos em desenvolvimento para 2016: um com o maestro Luciano Calazans, de música e performance em pintura. O segundo será com Mauro Castro e envolve realidade aumentada, no Rio Vermelho.

Já em 2017, Bel atravessa o Atlântico. "Irei fazer exposições na Espanha e possivelmente na Alemanha e Itália. Do final do ano em diante vou ter uma presença cada vez mais constante na Europa", conta.

