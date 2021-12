Bel Borba expande horizontes por diversas linguagens da arte

A casa é de Bel Borba, mas quem aparece quando a porta se abre é a saltitante vira-lata Branquinha, filha da cadela italiana Bionda e do cachorro Lord, do Rio Vermelho. Só depois é que o dono da casa surge, com sua estrondosa risada.

Quem chega é logo recebido com suco de maçã, uma tradição da casa. "Sou viciado em centrífuga", afirma Bel, risonho, em meio ao colorido de seus trabalhos nas paredes da sala.



Entre o celular que não para de tocar e trabalhos sobre a mesa, Bel fala do lançamento do livro A Semiótica de Bel Borba, que acontece hoje, no restaurante Casa de Tereza, para convidados. A obra tem mais de 800 gravuras de Bel, reunidas ao longo de sua carreira.



O livro surgiu da curiosidade de Bel sobre sua obra. "Algumas gravuras são uma espécie de mistério para mim, fico procurando uma centelha. Acho que uma aproximação com a ciência pode enriquecer muito o trabalho de um artista", Bel revela.



Doutor em Semiótica, o professor Cid Ávila escreveu a apresentação do livro. "O trabalho dele é ligado ao repertório sígnico da Bahia. Ele pega a tradição e transpõe para a contemporaneidade", Cid avalia.



Projetos



Cheio de novos projetos em vista, Bel passa grande parte do seu tempo viajando. Que o diga a mala aberta bem no meio da sala, à espera de um novo destino: Bel chegou da Suíça na madrugada da sexta-feira e partiu para Recife no sábado. "Dizem que pintor é a profissão mais difícil do mundo. Vivo de meu trabalho, é o que eu sempre quis fazer", revela o artista de 56 anos.



Dentre os compromissos que estão por vir, constam um projeto com o pianista Ricardo Castro no Nordeste de Amaralina (ainda sem data certa) e uma exposição de seus trabalhos na Paulo Darzé Galeria de Arte, em abril do ano que vem.



Ainda estão na movimentada agenda de Bel filmes de curta-metragem e um livro de interações urbanas. "A vida é luta. Viajo muito, e quando chego, quero ficar em casa", afirma.



Do lado de dentro



A vida doméstica de Bel é cercada de pequenos (grandes) prazeres, que vão desde brincar com a filha Bela, de dois anos, a fazer experimentações gastronômicas. Mas Meire, esposa do artista, avisa logo, entre risos: uma vez ele foi fazer o almoço e a refeição só ficou pronta de madrugada.



Livro de receita, aliás, é coisa que passa longe da cozinha de Bel. Ele tem especial predileção por dois ingredientes (que ele pesquisa, aliás): bacalhau e charque. "Comida também é um processo criativo. Tudo tem a ver com arte".



O prato mais recente inventado por Bel ganhou um nome bem baiano: Peru Lá Nele. "Coloco joelho de porco defumado dentro do peru. É engraçado quando vou comprar o peru, fico lá medindo pra ver se vai caber o recheio. Os caras ficam me olhando estranho e eu aviso: 'Tem que entrar no peru, meu irmão'", Bel diz, gargalhando.



Cinema



Enquanto conversa sobre cinema, Bel afia os bigodes para cima. "Somos uma equipe: eu, Burt Sun, André Constantino e Guil Macedo. Começou com a ideia de um longa, mas depois transformamos em filmes curtos sobre arte".



O projeto se chama Diário (Através de Um Olho Baiano) e mostra a equipe filmando em várias partes do mundo, de São Paulo a Nova York. Os vídeos podem ser vistos no blog www.diariobaiano.wordpress. com.



Diante da câmera, Bel faz arte com tudo: com a janela de vidro do arranha-céu, com sacos de lixo, água e até mesmo com o próprio sangue. "A obra do artista não é só o que ele faz com o pincel. A arte está no que você não vê como arte. É seu curso de circulação, seu trânsito dentro do universo. Essa é minha obra", ele conclui.

