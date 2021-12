Beatriz Nogueira: "A Arte contemporânea é provocadora"

A importância das reflexões sobre a arte contemporânea e a filosofia é o princípio movedor do seminário "Arte como Jogo", que acontece a partir desta segunda-feira, 21, e segue até sexta-feira, das 19h às 22h, no Museu de Arte da Bahia (MAB). Organizado pela artista visual Lanussi Pasquali, o evento traz pela segunda vez para a capital baiana a teórica Cristina Pescuma e outros artistas para conversarem sobre arte à luz do pensamento da diferença de Gilles Deleuze, Félix Guatarri e outros pensadores. A artista plástica Beatriz Nogueira participa amanhã do evento e apresenta para o público a sua trajetória artística. Formada em licenciatura em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ela participou da Bienal do Recôncavo em 2010, que classifica como transformadora da sua carreira. Nesta entrevista, Beatriz fala sobre a importância da arte contemporânea, a relevância das trocas entre áreas do conhecimento e o valor do coletivo para transformações.

O que a arte contemporânea significa na cena artística?



Acho que é uma possibilidade de entrar em contato com uma diversidade de formas de pensar, ver a vida e se relacionar com a própria arte. Acredito que existe essa diversidade porque você tem múltiplas maneiras de entrar em contato com os pensamentos dos artistas. E não é um pensamento apenas verbal. Por isso, acho que essas possibilidades todas e os usos de materiais diversos permitem que as pessoas entrem em contato com um tipo de linguagem que não está só na fala. O engraçado é que essa linguagem está no cotidiano, mas não vem revelada. Outra coisa importante é que a arte contemporânea é provocadora. Tem o potencial de provocar quem entra em contato com ela. Não permite que as pessoas fiquem numa zona confortável.

Há uma distância entre as discussões desse campo artístico e o grande público?



Para mim, existe uma questão de educação. Nós temos pouco contato com arte contemporânea durante a educação formal e nos anos que passamos dentro da escola. É uma relação extremamente distanciada. Os grandes artistas são apresentados, em geral, de um modo afastado. Com a convivência, é possível descobrir que não é uma coisa que você chega e quer entender. Quando alguém quer entender aquilo que está vendo ou espera uma explicação, é aí que distancia mesmo. É preciso dar liberdade sem querer interpretar pela lógica.

O que significa para você participar do seminário "Arte como Jogo"?



É muito especial. Quando preparo uma apresentação, entro em contato com o encadeamento de um percurso artístico. E, então, ao fazer esse exercício, algumas questões dos meus trabalhos que estavam adormecidas são acordadas. Aí começo a olhar de outro jeito para essas obras. Estar num contexto com pessoas que estão pensando arte e apresentando arte redimensiona a forma como enxergarmos o nosso trabalho e o do outro também.

Qual a relevância de um evento que evidencie esses questionamentos para o público?



Os debates são essenciais. Inclusive, é muito curioso descobrir que uma parte do público é formada por pessoas de diferentes áreas do conhecimento. Nós trocamos ideias com pessoas ligadas à matemática, letras, computação e pedagogia. A arte traz essa interdisciplinaridade. É rico ver que elas compõem o público.

Esses encontros de diferentes áreas movem de alguma forma a arte contemporânea?



Esses encontros são transformadores. São as sementes para a gente começar a pensar tanto no que está acontecendo no mundo. As fronteiras estão caindo e vemos isso desde os movimentos de migração em massa até a desmontagem de sistemas políticos. Estamos aqui para pensar uma forma de viver o mundo diferente do que a gente vem fazendo até agora. Juntar vozes de diversas áreas do conhecimento é o primeiro passo. A saída não acontece na individualidade. Acontece no coletivo.

