BBC de Londres grava programa no Pelourinho

Uma equipe da rádio BBC, de Londres, vem ao Pelourinho para gravar um programa na próxima quinta-feira, 8, às 20 horas, na Praça Tereza Batista. O objetivo é fazer um registro da sonoridade baiana, sua relação com a matriz religiosa afro-brasileira e a referência ao mar. Em nota oficial, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) garante que a apresentação terá participação de artistas como Mariene de Castro, Tiganá Santana e do grupo Percussivo Mundo Novo.

A entrada é franca e as atrações para o show foram escolhidas pela equipe da BBBC. No sábado e domingo, dias 10 e 11, os estrangeiros viajam para o Recôncavo (Santo Amaro, São Braz e Cachoeira), em busca de depoimentos de artistas locais que simbolizem a cultura afro-brasileira e a religião.

O nome do programa é 'Rotas do Mundo' (World Routes) e a série foi batizada de 'Planeta Humano', composta por oito edições que trazem informações colhidas em diversas partes do mundo. O time da BBC é formado por James Parkin, produtor executivo dos programas, Lucy Duran – etnomusicóloga e apresentadora de rádio –, e o técnico de som Martin Appleby.

Artistas – Por meio de sua assessoria de comunicação, a Secult informa que o cantor e compositor Tiganá Santana trará referências às línguas africanas em uma apresentação única com a participação de Virgínia Rodrigues. Já o Percussivo Mundo Novo explora a sonoridade de diversos instrumentos da percussão e terá Amanda Santiago (ex-vocalista da Timbalada) como convidada.

A festa especial para a BBC terá a sambista Mariene de Castro no encerramento, com seu tradicional show repleto de reverência aos orixás e à tradição do samba de raiz. A equipe da BBC também mostrará o talento de nomes como Mateus Aleluia, Baiana System, Orquestra Rumpilezz e Gerônimo, que terão seus trabalhos exibidos.

Programa – Ainda não se sabe quando o programa será veiculado, mas os internautas poderão baixar o áudio no site da BBC (clique aqui e acesse). A equipe do 'Rotas do Mundo' já passou por diversos locais, como Cabo Verde, Marrocos, EUA, Madagáscar, Quênia, Mali, Dinamarca, Groenlândia, Israel e Turquia.

Há dois anos os londrinos estiveram no Brasil para gravar cinco edições na Bahia, Pernambuco e no Rio de Janeiro. Fizeram parte do quadro os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Carlinhos Brown.

SERVIÇO

O que: World Routers/ Rotas do Mundo – evento de gravação programa para BBC3 de Londres (Reino Unido).

Quando: 8 de abril, às 20h.

Onde: Praça Tereza Batista – Pelourinho.

Quem: apresentações de Tiganá Santana com participação especial de Virgínia Rodrigues, Percussiva Mundo Novo e Mariene de Castro

Quanto: entrada Franca



