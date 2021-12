BBB11: Quarto do líder deve ficar no segundo andar da casa

O quarto do líder deve ficar no segundo andar da casa do "Big Brother Brasil 11", reality show da Rede Globo, que estreia na próxima terça-feira, 11.



Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a casa vai estar completamente reformada e será a primeira vez que terá mais de um andar. Antes, o quarto era como uma casinha à parte no jardim.

