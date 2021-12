BBB11: Lucival quer ser o novo líder

A prova pela liderança é o assunto mais comentado na casa do Big Brother Brasil 11, nesta quarta-feira, 26. No sofá da área da área externa, Daniel e Lucival conversam sobre a disputa. “Amanhã tem prova”, disse Daniel. “Você, amanhã, se jogue, viu? Mais do que nunca”, aconselhou Lucival. “Quanto mais afunila, mais tem que pegar o Líder. Você pode se sentir protegido com muita gente, mas quando diminui...”, refletiu.









