BBB11: estreia supera audiência de 2010

A primeira exibição do Big Brother Brasil 11 na noite desta terça-feira, 11, na Rede Globo, superou a audiência da estreia do reality show no ano passado. Em 2010, a emissora marcou 30 pontos, enquanto na edição deste ano registrou uma média de 35 pontos, segundo dados prévios divulgados pelo Ibope.



No programa de ontem, o apresentador Pedro Bil apresentou os dezessete integrantes - Diogo, Janaína, Lucival, Michelly. Talula, Maria, Rodrigo, Rodrigão, Natália, Igor, Paula, Cristiano, Jaqueline, Ariadna, Maurício, Daniel e Diana – e mostrou como cada um deles recebeu a informação sobre a participação no BBB.



O primeiro dia do reality show também teve a primeira prova de imunidade. Michelly foi a mais votada pelos colegas de confinamento, que a escolheram pensando que se tratava de uma indicação para o paredão. Após a votação, Pedro Bial anunciou que a promotora de eventos estava fora do primeiro paredão.

