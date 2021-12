BBB10: Playboy quer Elenita em ensaio sensual

A doutora em linguística Elenita, uma das integrantes do Big Brother Brasil 10 será convidada pela Playboy para posar nua assim que deixar o reality show da Rede Globo. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, publicada na Folha de São Paulo, nesta quarta-feira, 10.

A colunista informou ainda que a revista masculina pretende chamar as participantes Fernanda, Anamara, Lia e Cláudia para estamparem a capa da publicação quando cada uma delas sair do confinamento, iniciado no dia 11 de janeiro.

A publicitária Tessália, terceira participante a deixar a casa, já foi convidada pela revista. Segundo a coluna, a Playboy deve assinar um contrato com a morena até esta sexta-feira, 12. A intenção da Playboy é colocar a ex-BBB na capa da edição de março.

O convite a Tessália foi feito em menos de uma semana após ela deixar o reality show da TV Globo. Na entrevista publicada junto ao ensaio que fez para o site Paparazzo, a ex-BBB já havia falado sobre a possibilidade de posar nua.

