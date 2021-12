BBB10: Internautas acham que Serginho será o eliminado deste domingo

Para 94,89% dos internautas, o estudante Sérgio deverá ser o próximo eliminado deste domingo, 21, do Big Brother Brasil 10 (BBB10), na disputa do paredão com o maquiador Dicésar. Serginho tem o maior índice de rejeição das enquetes realizadas pelo A TARDE On Line, desde o início desta edição do programa. A marca anterior pertencia à Tessália, que teve, na enquete, 74,4% dos votos dos internautas.





A opinião dos internautas do A TARDE On Line diverge do desejo da casa do BBB10. A dançarina Lia, o lutador Dourado, o personal trainer Cadu e a dentista Fernanda torcem pela permanência de Serginho. Apenas Anamara disse que não tem preferido. “Os dois votam em mim mesmo”, justifica a baiana.

A escolha dos internautas do A TARDE On Line, porém, têm sido certeira. Eles acertaram todas as eliminações desde o primeiro paredão, com a saída da ex-miss Joseane.

Confira o resultado das enquetes dos outros paredões:

Joseane - 60,35%

Ana Marcela - 47,63%

Tessália - 74,4%

Alex - 53,98%

Uilliam - 47,81%

Elenita - 50,36%

Angélica - 53,09%

Cacau - 54,38%

Eliéser - 54%

Michel - 62,53%

adblock ativo