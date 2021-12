BBB10: fora da casa, Cacau torce por Michel e descarta Eliéser

Eliminada do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, 2, com 62% dos votos, a empresária Cláudia (Cacau) disse que torce para o publicitário Michel vencer o reality show da Rede Globo, e não para Eliéser, engenheiro com quem teve um affair dentro da casa.

“Acho difícil que o Eliéser ganhe o prêmio”, justificou, já que foi para o paredão após ter beneficiado o então namorado com o colar do anjo. Fora da casa, Cacau disse que não continuará com o romance. Já Eliéser ficou muito abalado com a saída da empresária. Antes de ela deixar a casa, o rapaz a abraçou, pediu desculpas e começou a chorar muito. Teve até de tomar água com açúcar para tentar ficar mais calmo ao longo da noite.

Cacau foi a oitava eliminada do programa. Ela disse que não levará o relacionamento adiante por causa das diferenças com o rapaz: “Provavelmente não dará certo aqui fora. Temos vidas diferentes e pontos de vista diferentes. Gostei muito dele, apesar de ele ter mostrado ser uma pessoa muito ciumenta e ter um jeito de menino. Mas foi verdadeiro e agi com o coração. Lá dentro a gente fica muito carente e tudo é muito intenso. É fácil a gente se apegar a alguém e estive muito feliz com ele. Ele me ajudou muito e foi a minha válvula de escape”, desabafou.

Apesar de ter ido ao paredão para protegê-lo, Cacau garante que tomou a decisão certa ao imunizá-lo. “Estou com a consciência tranquila e não me arrependo de ter dado o colar para ele. Se, por acaso, eu desse o colar para outra pessoa, seria muito feio e falso. Mesmo tendo brigado com ele, não me arrependo”, garante.

Confusões – Sobre ter achado, no início do programa, que Eliéser era gay, a empresária voltou atrás sobre suas insinuações e disse ter certeza que ele é heterossexual. “Foi uma brincadeira de mau gosto que fiz. Assim como ele fez várias comigo”, disse.

Uma das brincadeiras que Eliéser fez com Cláudia e que terminou em briga ocorreu no último domingo, quando ele insinuou que ela agenciaria garotas de programa. Cláudia, no entanto, negou que tenha feito programa, mas revelou que, devido às atividades que realiza, sempre surgiram convites para esse tipo de trabalho.

“Já ocorreram diversas propostas. Isso acontece sempre em eventos e feiras como as que eu participo. Existem meninas que fazem programa, mas são muito poucas. Eu já tive propostas para fazer programa e para agenciar também. Mas tenho a consciência tranquila e sou muito respeitada por isso”, disse.

Morango – A empresária também respondeu a diversas perguntas sobre a sua relação com a jornalista Angélica, homossexual assumida que ganhou o apelido de Morango e se mostrou interessada por ela no confinamento. “Em nenhum momento pensei em ceder aos encantos da Morango. Talvez ela até tivesse interesse em mim, mas ela estava carente, assim como todos aqui dentro”, opinou.

A mais nova eliminada do BBB 10 descartou a possibilidade de posar com Angélica para uma revista masculina, dizendo que fazer um ensaio com a jornalista ficaria muito “sugestivo”. A empresária, no entanto, não excluiu a possibilidade de estampar a capa de uma revista. Ela afirmou que, a depender da proposta, faz o ensaio sensual, mas sozinha.

