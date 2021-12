`BBB10´: Fernanda vai ganhar imunidade a pedido do público

O diretor do 'Big Brother Brasil 10', Boninho, alterou as regras do jogo e decidiu que Fernanda vai ganhar imunidade extra neste domingo, 17. A mudança, anunciada pelo Twitter, foi em atenção a um pedido dos telespectadores: "A decisão da imunidade da Fe foi da galera, aceitei a sugestão. BBB é isso, a maioria decide", disse o diretor.







O público achou injusto que a sister perdesse a imunidade para o primeiro 'paredão' após vencer uma prova de resistência. Fernanda ficou aproximadamente 15 horas andando em rolo e sendo molhada por um jato de água.







Fernanda e a tribo dos Belos perderam a imunidade conquistada pela dentista após uma nova prova do líder que aconteceu nesta quinta à noite. A liderança passou de Joseane, ex-BBB, para Serginho.













