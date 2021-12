BBB10: Enquete do A TARDE On Line aponta saída de Cacau

A empresária Cláudia (Cacau) foi apontada pelos internautas que votaram na enquete realizada pelo A TARDE On Line nesta segunda-feira, 1º, como a favorita para deixar o Big Brother Brasil 10 (BBB10), da Rede Globo, nesta terça-feira, 02. Esta é a oitava eliminação do reality show, iniciado há 50 dias.

Na enquete, Cláudia recebeu a indicação de 54,38% das 2.832 pessoas que votaram. A dançarina Eliane (Lia), em seu terceiro paredão, ficou com 27,01% dos votos. Já o lutador Marcelo Dourado, que enfrenta pela quarta vez a decisão popular, levou 18,61%.

Todas as enquetes realizadas pelo A TARDE On Line desde o início do programa anteciparam o resultado da eliminação do Big Brother. Na semana passada, a enquete indicou que a jornalista Angélica deixaria a casa com 53,09% das indicações das 2.171 pessoas que participaram. Na noite da eliminação, o apresentador Pedro Bial anunciou a saída dela com 55% dos mais de 77 milhões de votos.

Decisão – O oitavo paredão do programa foi formado no domingo, 28. Cláudia, que participou do primeiro paredão do reality show com a doutora em linguística Elenita e a ex-miss Joseane, foi escolhida por Dourado para disputar a preferência popular. Ele atendeu o Big Fone e ganhou o poder de mandar um colega de confinamento direto à berlinda.

A primeira opção do lutador era o engenheiro Eliéser, que acabou imunizado pela namorada Cláudia, o anjo da semana. A empresária, então, se tornou a única opção do lutador, já que o maquiador Dicésar também estava imunizado e o publicitário Michel era o líder da semana.

Dourado chegou até a conversar com Eliéser sobre a sua intenção de voto, por imaginar que Cláudia o imunizaria. A atitude do lutador foi encarada pelo casal como uma tentativa de “emparedar” os dois. “Ele sabia que tinha o poder de colocar alguém no paredão e tentou convencer o Eli a recusar o Anjo”, disse Cacau, ao acrescentar: “Acho que ele fez armadilha mesmo pra colocar nós dois no paredão”, falou.

Lia foi indicada pelo líder Michel, que mandou a dançarina pela segunda vez ao paredão. Já Dourado recebeu o voto de quatro participantes da casa, inclusive da baiana Anamara, que faz parte do grupo dele. A opção de Anamara deixou o lutador irritado, e os dois brigaram após a indicação.

