BBB10: Emparedados se dizem tranquilos em dia de eliminação

Em dia de eliminação no Big Brother Brasil 10, os três participantes que disputam a permanência no reality show da Rede Globo se dizem tranquilos com a proximidade da decisão, que ocorre na noite desta terça-feira, 26, após a exibição da novela "Viver a Vida", do autor Manoel Carlos.

A pernambucana Ana Marcela, integrante da Tribo dos Ligados, foi a única a dizer que pode ficar mais tensa na hora do paredão. No microblog do programa, ela disse estar um pouco preocupada com a possibilidade de deixar a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. “ Hoje vai ser fogo! Estou calma agora, na hora vou me acabar!".

O advogado Alex, da Tribo dos Cabeças, e a jornalista Angélica, da Coloridos, no entanto, disseram encarar o desafio com mais tranquilidade.

Paredão - A formação da berlinda, que nesta semana tem Alex, Angélica e a estudante de direito Ana Marcela, foi decidida no domingo, 24, quando o líder da semana, Cadu, escolheu o advogado para disputar a permanência na casa. Angélica recebeu o voto da maioria dos participantes do reality show.

Já Ana Marcela foi para o paredão por causa do Big Fone. A jovem atendeu à ligação e teve escolher duas pessoas para usar um colar vermelho, sendo que uma destas seria mandada por ela para o paredão.

Ana Marcela indicou Tessália (Cabeças, que acabou votando na estudante de direito). O Big Fone já havia avisado à pernambuca que, caso a pessoa que indicasse retribuuísse o voto, ela estaria automaticamente na berlinda.

