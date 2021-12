BBB 11: "Se fosse hoje, não sei se o Diogo ganharia do Mauricio", diz Talula

Durante o almoço no Acampamento do Big Brother Brasil 11, na tarde desta terça-feira, 15, uma conversa sobre Maurício surgiu entre os confinados Diogo, Talula e Adriana. A miss aproveitou para falar sobre a impressão que tem do músico: “Ele é uma pessoa muito boa”, afirmou. Diogo, que já provou que não sabe ouvir calado, provocou: “Como é que você sabe?”. E foi rebatido imediatamente por Adriana: “Ele é muito melhor do que você e respeita muito mais que você”, enfatizou.









