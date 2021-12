BBB 11: sai hoje vencedor do reality show da Globo

Quem vai levar R$ 1,5 milhão na noite de hoje, no "Big Brother Brasil"? Daniel Barbosa, Maria Melilo ou Wesley Schunk? Diferentemente das outras edições do programa, dessa vez não existe um grande favorito. Mas se a vontade das celebridades que curtem o BBB for feita, o prêmio vai para o pernambucano Daniel. Mesmo entre os famosos, a briga está equilibrada. A apresentadora da RedeTV! Luciana Gimenez, por exemplo, diz gostar dos três finalistas. A comediante Dani Calabresa, da MTV, fala que até gostaria de ver Maria Melilo, 27 anos, como campeã, mas acha que Daniel, 40, merece mais administrar um local onde vivem trinta idosas, no Recife. Preta Gil, por sua vez, acha o médico Wesley, 25, um "garoto verdadeiro", mas confessa estar torcendo por Daniel.

