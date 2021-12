BBB 11: Rodrigo, Diana ou Maria são as opções de Igor para o Paredão

Igor conquistou a liderança no Big Brother Brasil 11 e já pensa em quais confinados pode colocar no Paredão. Durante uma conversa com Rodrigão, ele analisou o jogo e falou sobre suas opções. “Minha estratégia é essa, não tenho como agir com o coração, se fosse agir com coração não ia votar em ninguém, talvez em uma pessoa. Preciso agir racionalmente, pensando no meu”, explicou Igor.









