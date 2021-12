BBB 11: Rodrigão vence prova e é o novo líder

Rodrigão venceu a prova de longa duração realizada na noite desta quinta-feira, 03, no Big Brother Brasil 11 (BBB 11) e é o novo líder do reality show da Rede Globo. O modelo resistiu por mais de 9 horas e conseguiu a liderança pela primeira vez. Agora, terá o direito a indicar algum participante para disputar o próximo paredão do programa, formado neste domingo, 6.



A primeira a desistir da prova foi Jaqueline. Em seguida, saíram Talula, Maria, Daniel, Maurício e Paulinha, que deixou a prova somente nesta manhã. No final, ficaram apenas Rodrigão e Wesley. O médico, contudo, não seguiu as regras da prova e foi eliminado.



Na prova, os participantes tinham que segurar uma estrela cada um e ficar de pé no centro de uma plataforma, também em forma de estrela. A cada sinal sonoro, os brothers deveriam caminhar por uma trave até uma das extremidades da estrutura, e lá permanecer sobre um pequeno círculo, retornando ao centro quando soasse outro sinal. E a recomendação do apresentador Pedro Bial foi clara: "Só não pode sentar, deitar, ou deixar a estrela cair".

