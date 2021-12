BBB 11: Rodrigão atende ao Big Fone e vai indicar um brother para o Paredão

Além de "Sabotador", Rodrigão agora também terá de indicar um dos participantes do BBB 11 para o primeiro Paredão do programa. O brother recebeu a ordem na noite desta sexta-feira, 14, quando atendeu ao Big Fone.



A orientação foi clara: no domingo, ele deverá indicar um participante para o Paredão. A missão deve ser mantida em sigilo. Caso ele conte a alguém da casa, ele será emparedado.

adblock ativo