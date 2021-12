BBB 11: Preta Gil vai convidar Ariadna para show

A cantora Preta Gil comentou em seu Twitter (acesse aqui) que vai convidar a primeira eliminada do BBB 11, Ariadna, para participar do ensaio do seu bloco, nesta quarta-feira, 19, na Lapa, no Rio de Janeiro.



“Ariadna vai ser a musa do Bloco da Preta, amanhã eu convido ela, exemplo!!! BBB 11”, escreveu Preta.



Preta Gil postou no microblog a sua indignação com a saída da cabeleleira do programa classificando a saída dela como preconceito. "Sem ela o programa perde", disse.

