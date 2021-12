BBB 11: Preta Gil faz show no confinamento

Os doze confinados que permanecem na casa do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) participaram de da noite de pré-carnaval animada por Preta Gil e seu bloco na noite desta quarta-feira, 16. A cantora participou da Festa Folia. A área externa da casa, onde são realizados os eventos, contou com uma decoração com confetes, serpentinas e máscaras de Carnaval.





