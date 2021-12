BBB 11: Participantes já estão divididos em grupos

Como já havia sido confirmado pelo diretor do Big Brother Brasil, os participantes desta edição do reality show estariam divididos em grupos dentro da casa. A novidade é que, diferente do ano passado, quando a divisão foi feita na estreia do programa, desta vez os brothers já estão divididos.

Grupo Verde: Diogo, Janaína, Lucival e Michelly.

Grupo Vermelho: Talula, Maria, Rodrigo e Rodrigão.

Grupo Laranja: Natália, Igor, Paula e Cristiano.

Grupo Azul: Jaqueline, Ariadna, Maurício, Daniel e Diana.



Os grupos vão determinar o local onde cada um ficará na casa, que foi dividida em dois setores. Um deles são as instalações principais e o outro ainda é mantido em segredo pela produção do programa.

