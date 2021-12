BBB 11: Paredão surpresa nesta sexta

O Big Fone vai levar mais emoção para a casa do Big Brother Brasil 11 nesta sexta-feira, 11. Quando ele tocar na casa será para anunciar um Paredão surpresa. Para piorar os ânimos dos confinados que já estão à flor da pele, a berlinda será tripla e, no domingo, mais um brother será eliminado.







Nesta quinta acontece a Prova do Líder que vai garantir a imunidade neste Paredão.











