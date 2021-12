BBB 11: novo paredão é formado após eliminação de Maurício

Maurício foi eliminado do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) com 63% dos votos, maior índice de rejeição deste reality show, na noite deste domingo, 14. O músico, indicado por Daniel que atendeu ao Big Fone, disputou a permanência na casa com Diana, votada pela maior parte dos integrante do programa, e Wesley, indicado pela então líder Paula.

Após a saída Maurício, foi realizada uma nova prova do líder e um novo paredão. Daniel, que venceu a prova, escolheu Jaqueline para mandar à berlinda, Rodrigão foi votado pela casa e Wesley voltou ao paredão por meio do voto dos já emparedados. A eliminação do 12º paredão do BBB 11 será realizada na noite desta terça-feira, 15.

