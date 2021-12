BBB 11: Natália é a nova líder da semana

Depois de mais de 12 horas na primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 11, Natalia é a nova líder da semana. Integrante da casa vermelha, ela disputou os últimos momentos da prova com Maria, do grupo da casa azul, que foi desclassificada ao colocar a mão no chão quando foi se alongar.

A mineira foi incentivada por Lucival a continuar na prova. Antes de deixar a disputa, eles combinaram que ela daria a imunidade para o brother, caso fosse a vencedora.

Depois de Igor, abandonaram a prova Daniel, Rodrigo, Diana, Diogo, Rodrigão, Maurício, Jaqueline e Lucival.



