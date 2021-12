BBB 11: Natália diz que está pronta para provas de resistência

Natália declarou que já está pronta para participar das provas de resistência física do Big Brother Brasil 11. Durante uma conversa com Paula, Igor e Cristiano, com quem forma o grupo laranja, a sister garantiu que não vai desistir fácil das provas.







"Em prova de resistência, só saio se for carregada", declarou Natália, que fez parte da marinha norte-americana.









