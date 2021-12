BBB 11: Namorinho de Diogo e Michelly pode ter fim

O casal Diogo e Michelly tiveram mais uma discussão durante esta tarde na casa do Big Brother Brasil 11. A falta de intimidade entre eles talvez seja o principal problema da relação. A sister não quis muito papo com o baiano e colocou seu limite: “É como você fala que eu fico travada. Um robô, eu vou ficar assim”, afirma.







Diogo tenta argumentar dizendo que não estava criticando o comportamento deles como casal, mas como ela está agindo na casa: “Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Não é se soltar com relação a gente debaixo do edredom. Isso pega mal para mim”. A sister se defende: “Eu não me sinto à vontade. Você sabe que eu não sou esse robô”.









