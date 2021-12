BBB 11: Mauricio é eliminado com 50,81% dos votos

Mauricio recebeu 50,81% dos votos e é o segundo eliminado do Big Brother Brasil 11 nesta terça-feira, 25. Já o baiano Diogo, que permaneceu na casa por muito pouco, caiu no choro logo depois de saber do resultado.







Na formação do Paredão, Mauricio foi indicado pela líder da semana Natalia, que venceu a prova de resistência. Diogo foi o mais votado pelos participantes da casa.









adblock ativo