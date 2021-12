BBB 11: Maria tira a calcinha e faz striptease para Mauricio

Depois do almoço desta tarde de sábado, 26, na sala da casa principal do Big Brother Brasil 11, Talula, Paula, Jaqueline e Maria conversam sobre roupas íntimas femininas. Elas comentam sobre usar ou não calcinha quando saem com determinados tipos de roupa. Maria aproveita o assunto e começa a brincar de fazer striptease para as sisters.





adblock ativo