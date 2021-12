BBB 11: Maria é a grande vencedora

Na terça-feira, 29, chegou ao fim a 11ª edição do Big Brother Brasil, com a vitória de Maria. A participante recebeu 43% dos votos e levou para casa o desejado prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao longo do reality show, a sister já tinha ganhado uma viagem a Los Angeles, nos EUA, que custa em média R$ 6 mil.

Ao receber Maria do lado de fora da casa, Pedro Bial perguntou à atriz: "O que a fez ganhar, Maria?". E ela respondeu ao apresentador: "Eu acho que ganhei de tanto que 'mariei'!", usando o termo criado pelos participantes por causa do comportamento atrapalhado da moça. Por não entender as piadas, fazer perguntas e comentários inusitados e cantar errado as letras das músicas, foi alvo de gozação entre os competidores.

O pernambucano Daniel, que ficou na terceira colocação com 26% dos votos, levou R$ 50 mil, além de outras premiações: uma TV 3D no valor de R$ 8 mil, R$ 10 mil em uma prova surpresa, dois carros e duas motos, uma de R$ 5,5 mil e outra de R$ 11,5 mil.

Durante o último capítulo do programa, Bial anunciou Maria e Daniel como os protagonistas do BBB 11, pedindo aplausos às pessoas "que divertiram e apaixonaram os espectadores, aparentemente sem intenção". Nesta edição, o apresentador havia adiantado, antes de anunciar as colocações, que "jogar bem é se jogar", valorizando a espontaneidade dos competidores.

adblock ativo