BBB 11: Lucival é eliminado, e novo paredão é formado

O baiano Lucival foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 11 (BBB 11). O jornalista saiu do reality show da Rede Globo com 48% dos votos do público na noite deste domingo, 13. Votado pela maior parte dos participantes do programa na última sexta-feira, Lucival disputou a permanência na casa com Diana, escolhida por Adriana, e Natália, votada pelo então líder, Maurício.

>> Quem deve ser eliminada nesta terça-feira?

adblock ativo