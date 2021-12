BBB 11: Igor e Diana estão no paredão

Igor e Diana disputam o quarto paredão do Big Brother Brasil 11 (BBB 11), da Rede Globo. O barman foi indicado por Talula, que venceu a prova do líder, realizada logo depois da eliminação de Rodrigo e Michelly. Já Diana recebeu votos dos demais participantes do reality show. A quarta eliminação acontece na noite desta terça-feira, 1º.

Novidade - Ontem, os dois novos participantes Adriana e Wesley entraram de surpresa no confinamento após o resultado da berlinda. A estudante e o médico foram apresentados aos outros participantes. A nova integrante da atração contou que tentou, pela segunda vez, participar do BBB. “Eu assisti ao primeiro dia de programa. Vi que não estava na lista de divulgação dos participantes. Fiquei brava e disse que não ia assistir mais".

