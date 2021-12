BBB 11: fãs do programa podem entrar na casa de vidro

Os fãs do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) poderão entrar e ficar por 15 minutos na casa de vidro, local onde os já eliminados Ariadna, Maurício, Michelly, Rodrigo e Igor estão confinados para tentar uma nova chance no reality show da Rede Globo. A assessoria do Shopping Via Parque informou que, para entrar no local, é necessário participar de um concurso de frases.



Um dos escolhidos entrará nesta sexta-feira, 04, ao meio-dia, outros dois no sábado, também ao meio-dia e às 18 horas. No domingo, o selecionado também deve entrar até o final da manhã.

Enquete: Quem merece voltar para a casa do BBB 11? Participe!

adblock ativo