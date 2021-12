BBB 11: enquete aponta saída de Paula e Janaina

Enquete realizada pelo A TARDE On Line mostra que Paula e Janaina serão as eliminadas no Paredão realizado nesta terça-feira, 1°, no Big Brother Brasil 11 (BBB 11). Ao todo, 418 pessoas participaram da enquete, sendo que Paula recebeu maioria dos votos, 41,87%, e Janaina 32,06%. O baiano Diogo, que também esta na berlinda, ficou com 26% dos votos, e certamente obteve a preferência do público baiano.

adblock ativo