BBB 11: enquete aponta saída de Michelly e Rodrigo

Enquete realizada pelo A TARDE On Line logo após a formação do terceiro paredão do Big Brother Brasil 11 (BBB 11) indica a saída de Michelly e Rodrigo. O casal recebeu 30,82% dos votos dos mais de 300 internautas que participaram. Maria e Rodrigão foram os menos votados, com 6,92%. A eliminação ocorre na noite deste domingo, 30.

